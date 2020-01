Mașina Laurei Vicol, avocata lui Bebino, vandalizată: ”Ți-e frică să mergi pe stradă!”

11:20

Când nimeni nu se mai aștepta, Dani Oțil a făcut marele pas! Da, este adevărat! După numai un an de relație cu focoasa Gabriela Prisăcariu, prezentatorul de la „Neatza” a pus cea mai importantă întrebare din viața lui, iar răspunsul blondinei a fost un maaaare „da”. Dani Oțil a decis că este momentul să renunțe […] The post Veste-bombă la Antena 1! Dani Oțil, prezentatorul de la „Neatza” și-a cerut iubita în căsătorie. Cum arată inelul primit de focoasa Gabriela Prisăcariu appeared first on Cancan.ro.