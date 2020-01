Interviuri la Ministerul Justiţiei/Badea - Cauză a frământărilor din sistemul judiciar: nu întotdeauna liderii s-au raportat etic la funcţie

17:00

Opiniile primarilor din marile oraşe şi municipiile reşedinţe de judeţ referitoare la asumarea răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor în două tururi şi care este modul cel mai democratic şi corect pentru alegerea unui edil diferă în funcţie de formaţiunile politice pe care le reprezintă, cei liberali susţinând iniţiativa Guvernului, în timp ce cei social-democraţi acuză faptul că actuala putere vrea să schimbe legislaţia electorală în acest mod.* ALBAViceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, consideră normală alegerea primarilor în două tururi, cu atât mai mult cu cât, a afirmat edilul, şi cetăţenii îşi doresc acest lucru."Discuţia asta o purtăm de mult timp, şi la nivel administrativ, şi la nivel politic (alegerea primarilor în două tururi - n.r.). Eu cred că cel mai important e ceea ce spune cetăţeanul şi (...), în marile oraşe din România, cetăţenii îşi doresc lucrul ăsta, pentru că are o altă reprezentativitate (alegerea primarului - n.r.) în turul doi", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Voicu Paul.Membru al Partidului Naţional Liberal (PNL), Voicu Paul a amintit că majoritatea primarilor din Alba sunt liberali şi câştigători cu procente ridicate la alegerile din 2016.Voicu Paul a mai spus că ar putea câştiga alegerile şi candidaţi care se clasează în primul tur pe locul al doilea sau al treilea, fiindcă între cele două tururi "se fac alianţe şi jocuri politice"."Ştim foarte bine că, după turul întâi, discutăm despre viceprimari, despre consiliu local, despre comisii (...). E greu să aibă un singur partid două treimi în Consiliu Local şi atunci e important şi ce se votează. Degeaba votezi un primar care nu are susţinere în Consiliu Local şi stă patru ani şi 'suflă în creioane' prin primărie. (...). Trebuie să discutăm, zic eu, la pachet - primar, viceprimar, şi astea sunt făcute după, prin alianţe politice. Poţi să ai 13% şi, dacă găseşti o echipă serioasă care să te susţină, poţi să îl baţi pe cel care a avut 38%", a opinat Voicu Paul.El a conchis că în Alba nu crede că o să fie mari probleme pentru actualii primari liberali, fie că alegerile se vor desfăşura într-un tur, fie în două tururi.* BIHORPrimarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, consideră că "alegerile în două tururi reprezintă un vot care conferă mai multă legitimitate"."Votul din turul doi favorizează mai mulţi candidaţi şi în general generează schimbări mai frecvente, mai ales în cazul primarilor care nu performează. Acesta va genera un val de schimbări a primarilor, care sunt astăzi în funcţie, indiferent de culoarea lor politică, pentru că, de multe ori, un primar în funcţie poate să ia 35% în primul tur - ceea ce în sistemul actual ar însemna câştigarea unui nou mandat - dar în turul doi, voturile negative care însumate sunt mai multe de 35% se întorc împotriva lui. În plus, cred că este recomandat să fie alegeri anticipate, pentru că astfel se tranşează lucrurile cât mai repede, ceea ce ar permite viitorului Guvern, cu o majoritate parlamentară stabilă, să ia măsurile corecte pentru a pune România în direcţia corectă", a postat pe Facebook primarul Bolojan.* CLUJPrimarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, consideră că alegerea în două tururi de scrutin a primarilor corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii."Într-o democraţie, dacă vrem să-i respectăm până la rădăcină principiile, se justifică alegerea primarilor în două tururi, pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le iau, legitimitate dată de votul cetăţenilor. (...) Ne place, nu ne place, ne avantajează, nu ne avantajează ... e altă temă. Democratic şi potrivit logicii din statele care au democraţii consacrate, alegerea în două tururi reprezintă un lucru care ar trebui promovat şi susţinut. Asta este realitatea. (...) Eu am fost ales primar şi în două tururi, şi într-un tur şi consider că din perspectivă democratică, alegerea în două tururi este cea care corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii, după ce am văzut ambele experienţe. Cred că pentru sănătatea regimului democratic dintr-o ţară ar trebui ca acest principiu să rămână consacrat pentru viitor", apreciază Emil Boc.El a spus că, de asemenea, şi alegerile anticipate reprezintă un lucru firesc într-o democraţie."Alegerile anticipate în democraţiile consacrate reprezintă un lucru firesc şi necesar atunci când opţiunile electoratului, cetăţenilor, nu se mai regăsesc actualizate în reprezentarea parlamentară. Sau ele reprezintă o soluţie atunci când există un blocaj între Executiv şi Legislativ", a menţionat primarul de Cluj-Napoca.* DÂMBOVIŢAPrimarul PSD al municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că PNL are în prezent un calcul pur electoral: fie alegeri în două tururi, fie pică uvernul şi se ajunge la anticipate, situaţie în care au avantajul de a nu mai explica măsurile de austeritate ce se preconizează a fi luate în toamnă."În primul rând este vorba despre o modificare intempestivă a legislaţiei, o modificare care intră în contradicţie cu prevederile Convenţiei de la Veneţia, modificare asupra căreia CCR s-a pronunţat în câteva rânduri, dar nu există o decizie tranşantă pe acest subiect, dar sunt convins că de data aceasta se va lua o asemenea decizie. Pe de altă parte, am văzut că România chiar face obiectul unei monitorizări din partea organismelor europene pe această modificare a legislaţiei electorale", spune Cristian Stan.Acesta adaugă că, în opinia sa, calculul PNL este unul pur electoral, de a obţine cât mai multe avantaje în alegeri."Este evident că PNL doreşte modificarea legislaţiei din interes pur electoral. Calculul e foarte simplu: fie sunt alegeri în două tururi, fie pică guvernul printr-o moţiune şi vor avea anticipate. Acesta este jocul pe care îl face PNL, încercând să îşi maximizeze interesul electoral, raportat la împrejurarea faptului că în toamna acestui an la momentul alegerilor parlamentare la termen, PNL este în situaţia să justifice nişte măsuri de austeritate pe care le preconizează, cum sunt cele de plafonare a pensiilor, de plafonare a salariilor din educaţie şi aşa mai departe. Minciuna cu creşterea alocaţiilor din luna august sau iulie, nu vor creşte nici atunci alocaţiile, este vorba de o încercare de a devansa termenul de organizare a alegerilor parlamentare astfel încât să nu existe impuse măsurile de austeritate", a subliniat primarul Cristian Stan.Edilul spune că pe el nu "îl sperie" nici varianta de alegeri locale în două tururi de scrutin."Sub aspect strict local, pe mine nu mă sperie nici alegerile în două tururi", afirmă Stan.Legat de moţiunea de cenzură pe care PSD intenţionează să o depună, primarul Târgoviştei spune că aceasta are toate şansele să treacă."Alegerile în două tururi prin această procedură de asumare a răspunderii au avut drept obiectiv să determine alegerile anticipate printr-o moţiune de cenzură care va trece, şi aţi văzut că UDMR s-a raliat demersului PSD. Vom avea anticipate probabil în această primăvară, deşi cele la termen erau în câteva luni. Asta este situaţia acum. Bani pentru alocaţii nu există, dar există bani pentru alegeri anticipate. Mai este o problemă, spuneau că nu pot rectifica bugetul de stat pentru alocaţii, dar pentru anticipate îl poţi rectifica?!", a mai afirmat Cristian Stan.* GALAŢIPrimarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu (PSD), a declarat, vineri, despre asumarea răspunderii Guvernului Orban privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, că nu este normal ca regulile să fie schimbate în timpul jocului."În momentul de faţă se schimbă regulile în timpul jocului. Dacă cei din PNL vorbesc despre principii, atunci să le explice oamenilor de ce în 2011 parlamentarii liberali au votat pentru un singur tur. Nu voi discuta cât de morală şi cât de legală este această măsură. Dar nu pot să nu mă întreb de ce nu se aplică o măsură egală şi la alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene? De ce un primar ar trebui să fie ales în două tururi, iar un preşedinte de Consiliu Judeţean, care ar trebui să aibă o reprezentativitate şi mai mare, poate fi ales de pe o listă? Cred că lucrurile trebuie privite unitar: a fost până acum alegerea primarului într-un singur tur, alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean tot într-un singur tur, moral sau imoral, era o practică unitară. Evidenţele arată că în proporţie de 80% cine câştigă primul tur, îl câştigă şi pe al doilea. Guvernul liberal doreşte să schimbe regulile după cum îi convine", a spus Ionuţ Pucheanu.* GIURGIUPrimarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (PSD), consideră că alegerea primarilor în două tururi înseamnă că nu va mai conta votul direct al cetăţenilor, ci o înţelegere politică a celor care susţin candidaţi în turul al doilea."Nu mă deranjează alegerea primarilor din două tururi, dar, ca principiu, atunci când participi la o competiţie este ales cel mai bun şi nu se mai face o a doua competiţie pentru a decide care este mai bun din primii doi. Cred că alegerea primarilor în două tururi nu va mai fi o alegere directă asupra primarului, ci o înţelegere politică a celor care susţin candidaţi în turul al doilea şi nimeni nu garantează că cel ales astfel va fi mai bun decât cel ales din primul tur", a declarat Nicolae Barbu.În ceea ce priveşte asumarea răspunderii privind alegerea primarilor din două tururi de scrutin primarul consideră că acest lucru reprezintă o forţare a legii."Cam des îşi asumă răspunderea acest guvern, cam dese aceste forţări ale legii din partea aşa-zişilor susţinători ai democraţiei 'haştag rezist' care spuneau fără intervenţii asupra legii", a încheiat Nicolae Barbu.* HUNEDOARAPrimarul municipiului Deva, Florin Oancea (PNL), a declarat, vineri, că este de acord cu sistemul de alegere a primarilor din două tururi de scrutin, el precizând că în acest fel se poate vorbi de o mai mare reprezentativitate a viitorului şef al administraţiei publice locale.În opinia sa, un primar care a administrat foarte bine o localitate nu ar trebui să aibă emoţii la alegerile locale, indiferent că acestea s-ar desfăşura într-un tur sau în două tururi de scrutin."Eu sunt convins că un primar care şi-a făcut datoria zi de zi nu are nicio emoţie dacă alegerile se desfăşoară în două tururi de scrutin. Deci, sunt de acord cu această decizie: alegeri în două tururi de scrutin. Are şi avantajul unei mai mari reprezentativităţi. Cel care va câştiga, fie în primul tur - dacă obţine 50% plus 1 din numărul celor care se prezintă la vot, fie în turul al doilea, are o reală reprezentativitate", a spus primarul municipiului Deva.El a menţionat că îşi doreşte ca alegerile locale să aibă loc la termen, deoarece în cazul primăriilor care au în derulare diverse proiecte există riscul ca acestea să se desfăşoare mai lent din cauza campaniei electorale în care vor fi implicaţi aleşii locali."Ce îmi doresc cel mai mult este ca aceste alegeri să fie la termen, adică la finalul lunii mai-începutul lunii iunie, pentru că sunt multe proiecte pe care le avem în derulare şi, trebuie să o recunoaştem, în orice campanie electorală motoarele pe partea de administraţie publică locală nu pot fi turate la maxim, ca după alegeri, deoarece suntem implicaţi şi în campanie", a conchis Oancea.Florin Oancea, membru al PNL, este primarul municipiului Deva din 27 noiembrie 2017, după ce a câştigat cu 42% alegerile parţiale organizate pe 5 noiembrie 2017.* IAŞIPrimarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că organizarea a două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor nu schimbă esenţial nivelul de democraţie sau de reprezentativitate."Alegerea primarilor în două tururi nu schimbă în mod esenţial nici nivelul de democraţie, nici nivelul de reprezentativitate a celui ales, ci din competiţia pentru primăria unui oraş doar cel mai bun dintre cei mai buni trece prin două filtre, nu unul singur. Eu nu văd cu ochi răi acest lucru, pentru că mă postez în ipostaza celui care votează. Şi eu îmi doresc ca în fruntea unei comunităţi să fie cel mai reprezentativ dintre cei care se înscriu în această competiţie. Cea mai mare dorinţă a noastră este ca de fapt un număr cât mai mare de cetăţeni să se prezinte la vot şi de acolo să se transfere nivelul de reprezentativitate pentru comunităţile în care se votează primarii", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Chirica.El a ţinut să sublinieze că "între alegerile locale pentru primării şi cele pentru Consiliile Judeţene nu trebuie făcute diferenţe, pentru că vorbim despre aceeaşi categorie de alegeri".Primarul Iaşiului a spus, totodată, că alegerile locale nu trebuie să se desfăşoare odată cu parlamentarele."Nu dorim să se ajungă într-o situaţie bizară de suprapunere a unor runde de alegeri locale cu naţionale, pentru că apare un nivel de confuzie major în rândul electoratului, şi o imposibilitate de a decela corect asupra a ceea ce votez. Programele locale nu sunt de fiecare dată sau de cele mai multe ori echivalente cu programele naţionale", a declarat primarul Chirica.În ceea ce priveşte declaraţia făcută joi de premierul Ludovic Orban, conform căreia transmite luni Parlamentului scrisoarea privind asumarea răspunderii pentru proiectul alegerii primarilor în două tururi, primarul Iaşiului a opinat că "este o măsură legală care are, ca orice lucru de pe lumea asta, două faţete sau chiar două tăişuri"."Poate duce la un rezultat pozitiv politic, din punctul acesta de vedere, pentru PNL, sau poate avea o consecinţă în sens invers pentru că te vulnerabilizează, iar riscurile se vor vedea ulterior în numărul de mandate în Parlamentul României. Cred că lucrurile astea au fost calculate în avans înainte ca premierul Ludovic Orban să aibă această propunere", a mai declarat Mihai Chirica.* NEAMŢAlegerea în două tururi de scrutin reflectă mai fidel voinţa electoratului din comunităţile respective, a declarat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic (PNL).Edilul a subliniat că alegerea în două tururi nu avantajează primarii în funcţie care doresc să candideze pentru un nou mandat, însă această variantă de scrutin este cea mai corectă."Este o decizie foarte corectă pe care o agreez chiar dacă sunt primar în funcţie. Pentru că nu pot să fiu ipocrit şi să nu spun faptul că, pentru primarii în funcţie care mai candidează la un mandat, este un avantaj alegerea dintr-un singur tur. Totuşi nu pot să privesc lucrurile aşa, trebuie să le privesc în interesul comunităţilor. Alegerea în două tururi este o variantă mult mai corectă pentru că reflectă mult mai fidel voinţa electoratului din localităţile respective. Eu sper să fie aprobată această modificare legislativă şi să intre în vigoare începând cu alegerile locale din acest an", a declarat primarul Dragoş Chitic.Edilul municipiului Piatra-Neamţ este membru al PNL şi se află la primul mandat de primar.* SATU MAREPrimarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, care este şi preşedinte al filialei municipale a UDMR, consideră că miza introducerii alegerilor din două tururi o reprezintă anumite oraşe din Moldova, el fiind de părere că un primar bun este reales indiferent de etnie."Noi nu ne ocupăm de sistemul de alegeri locale, noi ne facem datoria, avem un mandat care trebuie dus la bun sfârşit. Vor decide alegătorii, trebuie muncit foarte mult pentru a dobândi încrederea alegătorilor, acest lucru trebuie să îl facem. Noi vom face toate procedurile interne şi mergem înainte. Nu va fi uşor, poate va fi mai greu decât dintr-un tur, dar noi avem motive să fim mândri de ce am făcut. UDMR, de-a lungul perioadei post decembriste, din 1992 de când sunt alegeri libere, a obţinut funcţia de primar în Satu Mare şi dacă a fost un tur, şi dacă au fost două tururi. Eu personal nu am o obiecţie legată de alegerea primarilor în două tururi. Aşa cum spunea preşedintele Iohannis, un primar bun este reales indiferent de etnie. Dar, aşa cum arată şi recomandările Comisiei de la Veneţia, nu este corect ca înainte cu 5 luni să se schimbe regulile. Din păcate, se discută mai mult de subiecte politice, dar noi, administraţia locală, avem obligaţia să nu uităm de problemele oraşului", a declarat Kereskenyi.În opinia sa, miza alegerilor în două tururi o reprezintă unele oraşe din Moldova, unde liberalii i-ar putea învinge astfel pe social-democraţi în turul al doilea."La Satu Mare, avem un parteneriat cu PNL şi la nivel de judeţ şi la nivel de municipiu. La nivel naţional este mai degrabă un subiect de campanie electorală. Miza este în marile municipii din Moldova ca Iaşi şi Bacău, unde sunt presiuni la nivelul PNL şi consideră că astfel pot învinge PSD, care conform calculelor lor nu pot face mai mult de 45%. Problema e că va urma o perioadă de instabilitate. Este o perioadă dificilă, trebuie aprobat bugetul trebuie să ne ocupăm de implementarea proiectelor europene, de serviciile publice", a mai spus primarul.El susţine că ideea potrivit căreia un primar nu ar fi legitim dacă nu a adunat 50% din voturile alegătorilor este "praf în ochi"."La ultimele alegeri nu a fost niciun primar ales cu 20%. De ce e mai legitim unul care ia 10% în primul tur şi reuşeşte să creeze o coaliţie toxică să ajungă primar? Procentul din primul tur este cel real, fără speculaţie, fără maşinărie politică, fără troc politic. Acesta este procentul adevărat al candidatului. Aşa cum am mai precizat, UDMR a mai câştigat de două ori în turul doi, pentru sătmăreni criteriul etnic nu e decisiv. În 2004, Iuliu Ilyes (UDMR) l-a învins pe Radu Bud (PNL) şi în 2008 pe Dorel Coica (PSD). Contează fiecare ce a realizat. Asta va conta şi în 2020, fiecare candidat va trebui să arate ce realizări are", a mai precizat edilul sătmărean.* SIBIUPrimarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, consideră binevenită decizia Guvernului de a-şi angaja răspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi."Consider că această decizie a Guvernului este una binevenită pentru comunităţile locale. Alegerea primarilor în două tururi oferă o imagine mai bună asupra preferinţelor alegătorilor şi oferă celui ales o legitimitate mai mare, fiind investit cu încredere din partea a mai mult de 50 % din numărul total de votanţi", a declarat primarul Sibiului, Astrid Fodor, pentru AGERPRES.Astrid Fodor a fost delegată să preia funcţia de primar interimar al Sibiului în anul 2014, când fostul primar, Klaus Iohannis, s-a retras din funcţie, pentru a putea candida pentru Preşedinţia României. Fodor a fost aleasă primar al Sibiului în 2016 cu un procent de 57,13%, ea primind 27.948 de voturi.* SĂLAJPrimarul Zalăului, Ionel Ciunt (PSD), crede că în alegerea primarilor primează persoana care candidează, indiferent de numărul de tururi de scrutin, pentru că în turul doi partidele nu pot transfera către alţi candidaţi opţiunile electoratului lor."Fiecare tip de scrutin are şi avantaje şi dezavantaje şi aş putea duce argumente pro şi contra în ambele situaţii. Dar, în cazul alegerilor uninominale, eu cred că cel mai mult contează persoana care candidează, chiar dacă în turul doi partidele pot face diverse alianţe. Personal, am convingerea că liderii partidelor n-or să poată transfera către electoratul lor opţiunea de vot. Vor conta lucrurile pe care le-ai făcut, dacă eşti primar în funcţie, dar şi proiectele pe care le propui, dacă nu ai ocupat acest post până în prezent. E importantă capacitatea de a convinge electoratul şi credibilitatea pe care o are candidatul", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Ionel Ciunt.Acesta a adăugat faptul că ar fi ipocrit să nu recunoască faptul că primarul în funcţie este avantajat în cazul alegerilor într-un singur tur, el menţionând şi că, pentru cei în funcţie, ce au făcut timp de patru ani poate fi un avantaj sau un dezavantaj.* TIMIŞPrimarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, consideră că un primar ar trebui ales cu un minim de jumătate plus un vot din numărul voturilor valabil exprimate, pentru a da mai multă legitimitate edilului, în timp ce alegerile într-un singur tur ar putea aduce ca primari persoane cu susţinere foarte slabă în comunitate."Consider că un primar ar trebui sa fie ales cu minim 50% +1 din voturile valabil exprimate. Mi se pare o chestiune de bun simţ. Desigur, asta se poate întâmpla într-un tur de scrutin sau în două, de la caz la caz. Alegerile într-un singur tur, indiferent de scor, prezintă neajunsul că pot ajunge primari oameni cu susţinere foarte slabă în comunitate, de exemplu cu 10-15%, oameni, pe cale de consecinţă, neasumaţi, cu riscul ca nici ceea ce vor încerca ei să facă pentru comunitate să nu fie asumat de aceasta, să nu fie pe placul său", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Timişoarei.* TULCEAPrimarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, susţine că un primar ales în urma a două tururi de scrutin are mai multă reprezentativitate."Mi se pare mult mai relevant rezultatul unui primar ales în două tururi, pentru că legitimitatea şi reprezentativitatea este alta. Personal, îmi este însă indiferent dacă va fi un singur tur sau două tururi", a declarat primarul Hogea, ales ca independent în 2016.El nu a comentat oportunitatea unei asemenea decizii în această perioadă, dar a menţionat că "nu este o idee bună" ca odată cu alegerile locale să aibă loc şi alegeri parlamentare anticipate."Un partid serios, care stă pe o bază solidă şi care vrea să realizeze nişte lucruri care să rămână în mentalul public la lucruri pozitive, cred că îşi poate asuma şi alegerile la termen. În opinia mea, cel mai bine ar fi ca aceste alegeri să fie făcute la termen, în luna noiembrie. Dorinţa unora de a le aduce cât mai aproape trădează îngrijorarea că poate până în luna noiembrie se va eroda imaginea", a mai spus primarul municipiului.Hogea şi-a exprimat speranţa ca în campaniile electorale să predomine decenţa."Sper ca toate partidele politice, indiferent care vor fi nominalizaţii pentru bătălia de la locale, să încerce o campanie decentă, căci elegantă ştiu sigur că nu se poate, pentru că suntem în România. Sper să fie o campanie cu propuneri şi soluţii constructive", a mai spus primarul Hogea.* VASLUIPrimarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl (PSD), a declarat că decizia privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin nu afectează opţiunea alegătorilor şi că indiferent de modalitatea de organizare a alegerilor, vor avea de câştigat candidaţii în care comunitatea are încredere."Opinia mea este că cel care dă un examen în faţa alegătorilor, poate să-l dea şi într-un tur şi în două şi în trei şi în şapte şi o să fie ales cel în care comunitatea are încredere. Modalitatea în care se desfăşoară alegerile nu schimbă opţiunea unuia sau a altuia. Este ceva care ţine de decizia Parlamentului sau a Guvernului. Toată lumea se supune legii. Dacă este vorba strict despre persoana mea, încă nu am luat decizia privind candidatura. Oricum, eu am fost ales şi în două tururi şi într-un tur. Eu ştiu că în 2008 am fost ales în două tururi. Asta este situaţia, voi respecta ce se va decide şi dacă mă voi decide să candidez, mă voi supune legii", a declarat vineri, pentru AGERPRES, primarul Vasluiului.Vasile Pavăl este la cel de-al treilea mandat de primar al municipiului reşedinţă de judeţ. El a câştigat primul mandat în anul 2008, când a intrat în turul al doilea al alegerilor alături de un candidat de la PD-L, obţinând 56% dintre voturi. În anii 2012 şi 2016, când alegerile pentru desemnarea primarilor s-au organizat într-un singur tur, Pavăl a câştigat cu 79%, respectiv 75,92% din voturi.***Guvernul a aprobat proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi îşi va angaja răspunderea pe această iniţiativă legislativă, urmând să transmită, luni, Parlamentului, o scrisoare în acest sens, a anunţat joi premierul Ludovic Orban."Nu este corect să vii cu modificări legislative, indiferent dacă te avantajează sau nu politic, şi să încerci schimbarea regulilor în timpul jocului. Mai mult, există o decizie a Curţii Constituţionale a României, care spune cu şase luni înainte nu au voie să modifice nicio lege electorală şi o recomandare de bună practică europeană a Comisiei de la Veneţia care spune cu un an înainte nu ai voie să faci astfel de modificări. Dacă dorim să rămânem totuşi în Europa şi în jocul democratic european, eu şi PSD cel puţin asta ne dorim, ar trebui şi actuala putere să se încadreze în aceiaşi termeni", a declarat preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută joi la Slatina. AGERPRES / (A - AS - autori: Marinela Brumar, Eugenia Paşca, Marius Avram, Cornelia Dumitru, Dan Paic, Camelia Bigan, Sorin Blada, Daniela Malache, Gabriel Apetrii, Gheorghe Pietrar, Isabela Păulescu, Sebastian Olaru, Otilia Halunga, Luisiana Bigea, Loredana Ciobanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)