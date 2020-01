Andra Măruță le-a dat fanilor vestea cea mare: „Bucurie, emoție, lacrimi!”

12:10

Ieri, Gheorghe Dincă și Fane Risipițeanu au ajuns în arestul din Slatina și urmează să fie supuși următoarelor proceduri din dosar. Dacă Dincă a mărturisit că vrea să meargă acasă și să fie plasat în arest la domiciliu, complicele său a luat o decizie șocantă: Fane Risipițeanu își dorește să rămână în arest! Magistrații de […] The post Complicele lui Gheorghe Dincă vrea să rămână în arest! Motivul șocant al deciziei lui Fane Risipițeanu appeared first on Cancan.ro.