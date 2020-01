Cel mai scund bărbat din lume a murit la 28 de ani

15:40

Eminem a lansat albumul Music To Be Murdered By. Precedentul album al rapperului american , Kamikaze, fusese lansat în 2018. Discul include colaborări cu Ed Sheeran, regratatul Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, .Anderson Paak, Young M.A., Royce da 59′ și alții. Primul single, intitulat Darkness, abordează subiectul armelor în SUA. Videoclipul imaginează atmosfera din camera […]