Alexandru Cumpănașu, prima reacție în ceea ce privește rechizitoiul lui Gheorghe Dincă: ”Vai, săracul de el. Aproape că îmi vine să plâng”

La numai câteva zile de la marele scandal din lumea interlopă, tatăl lui Bebino, zis King Kong din Berceni, rupe tăcerea! Bărbatul poreclit tot Joe este de părere că fiul său a fost victima unui complot și susține că Cezar Petcu, cel care l-a băgat pe Bebino în spital după ce l-a căsăpit are în […]