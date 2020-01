Deputatul Ion Cupă şi fostul ambasador în Finlanda Cătălin Avramescu s-au înscris în PMP

15:00

Este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară și nu de puține ori a fost invidiat pentru tot ceea ce are: o viață fără lipsuri, un bolid de lux de zeci de mii de euro, o carieră de succes. Cu toate acestea, a trecut printr-o dramă pe care niciodată nu o va uita.