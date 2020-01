Celebrul prezentator intervine în disputa momentului: “Nu m-aș băga cu Abi nici dacă…”

16:40

Oana Roman a slăbit mult și îi stă foarte bine, ba chiar parcă a întinerit, după ce a pierdut mai multe kilograme. Fiica fostului premier, aflată într-un amplu proces de transformare, a urcat, recent, pe contul personal de socializare o fotografie cu care și-a lăsat fanii cu gura căscată. Oana Roman s-a îmbrăcat elegant, iar […] The post Oana Roman, apariție spectaculoasă! S-a îmbrăcat elegant, iar fanii… “Ești superbă, radiezi!” appeared first on Cancan.ro.