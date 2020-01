HOROSCOP DRAGOSTE 18 IANUARIE. Leii trebuie să acorde mai multă importanță relației de cuplu, Balanțele sunt pline de pasiune

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IANUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 18 IANUARIE 2020. Astazi are loc o cuadratura intre planeta comunicarii si gandirii Mercur si planeta Uranus, a rebeliunii, socului, imprevizibilitatii. E un aspect important mai ales ca Mercur e de doua zile in Varsator, zodie coordonata chiar de Uranus. Ca atare, intrebarea zilei este: ai ceva arzator de comunicat? Poate vorbele altcuiva te-au prins cu garda jos? Este ziua in care sa iti rostesti adevarul. Este eliberator.

