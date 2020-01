RECHIZITORIU GHEORGHE DINCĂ. Detalii înfiorătoare! Dincă i-a mărturisit unui polițist sub acoperire cum le-a chinuit pe Luiza și Alexandra. Nu știa de apelul la 112!

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 18 IANUARIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 18 IANUARIE 2020. Astazi are loc o cuadratura intre planeta comunicarii si gandirii Mercur si planeta Uranus, a rebeliunii, socului, imprevizibilitatii. E un aspect important mai ales ca Mercur e de doua zile in Varsator, zodie coordonata chiar de Uranus. Ca atare, intrebarea zilei este: ai ceva arzator de comunicat? Poate vorbele altcuiva te-au prins cu garda jos? Este ziua in care sa iti rostesti adevarul. Este eliberator.