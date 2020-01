Suma pare ireală! Câți lei trebuie să plătească Gheorghe Dincă pentru că le-a ucis pe Alexandra și Luiza

18:00

Lovitură grea pentru Antena 1! Un serial TV va fi scos inclusiv de pe site-ul postului. Un serial întreg va fi scos de pe toate platformele de difuzare, o decizie în premieră pentru piața românească. Două scenariste din Turcia au avut câștig de cauză în fața Antenei Group într-un proces privind drepturi intelectuale asupra serialului […]