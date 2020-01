Getafe, victorie la scor de neprezentare în prologul etapei a XX-a din La Liga » Programul etapei și clasamentul sunt aici!

20:30

Gheorghe Dincă i-a povestit cu lux de amănunte colegului de celulă modul în care a ucis-o pe Alexandra Măceșanu și cum a scăpat de trupul ei, el spunând că nu a știut că fata a alertat autoritățile, potrivit interceptărilor organelor de anchetă, realizate după ce bărbatul a fost încarcerat. Procurorii l-au interceptat pe Dincă chiar […] The post Gheorghe Dincă i-a povestit colegului de celulă cum a ucis-o pe Alexandra: “Nu am știut că…” appeared first on Cancan.ro.