Manchester City luptă în Premier League pentru a-și apăra locul secund » Programul etapei și clasamentul!

23:10

Unul dintre cei mai simpatici prezentatori TV intervine în mega-controversa momentului, ”războiul” dintre Abi Talent și Alex Velea. Răzvan Botezatu a făcut mărturisiri uluitoare legate de cel care s-a autointitulat ”Regele pă România”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile sale savuroase. (CITEȘTE ȘI: SEX-GATE ÎN MINISTERUL DE INTERNE. UN ÎNALT OFIȚER […] The post Celebrul prezentator intervine în disputa momentului: “Nu m-aș băga cu Abi nici dacă…” appeared first on Cancan.ro.