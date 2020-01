Ce afaceri conducea Serghei Mizil pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

09:10

Un grav accident de circulație s-a produs, în această dimineață, în județul Argeș. La fața locului au intervenit, de urgență, un echipaj cu o autospecială de intervenție, un echipaj cu o autospecială de descarcerare, 2 ambulanțe SMURD (TIM și B2) și un echipaj SAJ. Accidentul s-a produs pe DN 7C, comuna Merișani, sat Dobrogostea. În urma […] The post Grav accident de circulație în județul Argeș. Trei victime au fost transportate la spital appeared first on Cancan.ro.