Afganistan: Talibanii, dispuşi la o diminuare a violenţelor înaintea semnării unui acord

Actorul, regizorul şi interpretul Kevin Costner s-a născut la 18 ianuarie 1955 în Lynnwood, California. A urmat studii liceale la Buena High School şi la Villa Park High School. A luat lecţii de pian, a scris poezii şi a interpretat în corul bisericii baptiste, potrivit www.thefamouspeople.com.În 1978, a absolvit studii superioare în marketing, la Universitatea de stat din California, în Fullerton. A lucrat, iniţial, în marketing, însă a renunţat, hotărând să ia lecţii de actorie. A acceptat locuri de muncă ocazionale pentru a-şi putea întreţine familia şi studiile.Debutase, încă din 1974, în ''Sizzle Beach USA'', continuând să se prezinte la audiţii, acceptând să primească roluri, chiar de figuraţie, în producţii precum ''Night Shift'' (1982) şi ''Frances'' (1982), potrivit www.cinemagia.ro. Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / FacebookRolul agentului federal din pelicula ''The Untouchables'' (1987) a reprezentat adevărata sa rampă de lansare. În acelaşi an, a jucat şi în thriller-ul ''No Way Out'', care i-a consolidat statutul. Au urmat ''Bull Durham'' (1988) şi ''Field of Dreams'' (1989), înfiinţându-şi ulterior propria companie de producţie. Primul proiect regizoral a fost filmul ''Dances with Wolves'' (1990), care i-a adus în 1991 premiul Oscar pentru cea mai bună regie. Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / FacebookKevin Costner interpretează şi rolul principal, avându-i ca parteneri pe Mary McDonnell şi pe Graham Greene. ''Dances with Wolves'' expune povestea locotenentului John W. Dunbar, care devine erou după ce obţine o victorie importantă în timpul Războiului Civil. Trimis la o unitate îndepărtată din Dakota de Sud, John Dunbar este atras de viaţa simplă a indienilor Sioux. Se integrează în această comunitate, luându-şi numele de ''Cel care dansează cu lupii''. Războiul nu îi ocoleşte, însă, pe membrii comunităţii şi, pe măsură ce trupele unioniste se îndreaptă spre ei, Dunbar este nevoit să aleagă între poporul său şi cei care l-au primit în mijlocul lor. ''Dances with Wolves'' s-a bucurat de un succes covârşitor, obţinând şapte premii Oscar, printre care pentru cel mai bun scenariu adaptat, cea mai bună regie şi cel mai bun film. Totodată, pelicula a primit şi trei Globuri de Aur, pentru cel mai bun film, cea mai bună regie şi cel mai bun scenariu, conform imdb.com. Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / FacebookAu urmat interpretările din peliculele ''The Bodyguard'' (1992), ''Wyatt Earp'' (1994), ''Tin Cup'' (1996) ''The Postman'' (1997), ''Message in a Bottle'' (1999), ''Thirteen Days'' (2000), ''Open Range'' (2003), ''Rumor Has It'' (2005), ''The Guardian'' (2006), ''Mr. Brooks'' (2007), ''Swing Vote'' (2008), ''The New Daughter'' (2009), ''The Company Men'' (2010), ''Hatfields & McCoys'' (2012), ''Man of Steel'' (2013), ''Jack Ryan: Shadow Recruit'' (2014), ''3 Days to Kill'' (2014), ''McFarland, USA'' (2015), ''Criminal'' (2016), ''Molly's Game'' (2017), ''The Highwaymen'' (2019), ''The Art of Racing in the Rain'' - voce (2019), ''Yellowstone'' - TV Series (2018-2020). Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / FacebookÎn 2013, Kevin Costner a fost recompensat, la Paris, cu un premiu Cesar pentru întreaga carieră. În acelaşi an, a primit un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-o mini-serie, pentru interpretarea din "Hatfields & McCoys".Este pasionat şi de muzică. A avut ocazia să-l cunoască pe interpretul John Coinman. Au interpretat alături de alt prieten, Blair Forward. Prietenia lor s-a concretizat în proiectul numit Roving Boy, indică portalul kevincostnermodernwest.com. Interpretau rock cu accente western. Pe fondul carierei sale cinematografice fulminante, muzica a trecut în plan secund. Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / FacebookCu timpul, a decis să acorde mai mult timp proiectelor muzicale, alături de John Coinman, Blair Forward, Teddy Morgan (chitarist şi producător muzical), Larry Cobb (baterist) şi Park Chisolm, înfiinţând grupul Modern West. În această componenţă, a concertat şi în România, la Arad, în 2009 şi la Bucureşti, în 2011.Kevin Costner este căsătorit cu Christine Baumgartner şi au împreună trei copii. Actorul mai are încă trei copii din mariajul anterior, cu Cindy Costner, de care a divorţat în 1994, şi un altul dintr-o relaţie de scurtă durată. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Kevin Costner & Modern West / Facebook