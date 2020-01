Kelemen: Alegerile în două tururi contravin intereselor comunităţii maghiare. Putem pierde 20% dintre primari

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, la Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU) a UDMR unde şi-a prezentat raportul politic, că alegerile locale într-un singur tur de scrutin sunt la fel de legitime ca alegerile în două tururi. „Am încheiat un acord cu PNL cum că vom sprijini investirea Guvernul şi am cerut să nu se schimbe legea electorală pentru alegerile locale prin OUG şi asumarea răspunderii. Comunitatea maghiară are interesul să păstreze alegerile locale într-un singur tur şi am cerut aces...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul