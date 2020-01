Divorțează sau nu Oana Zăvoranu de soțul ei?! Avem dovada

10:10

După o înfrângere dezamăgitoare cu Echipa Spaniei în finala ATP Cup, liderul mondial Rafael Nadal e pregătit să câștige al doilea trofeul din cariera sa la Australian Open. Ibericul e favoritul principal și îl va întâlni în primul tur pe bolivianul Hugo Dellien. Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! […] The post Rafael Nadal ATACĂ trofeul de la Australian Open! appeared first on Cancan.ro.