Gabriela Firea reacţionează: Depun plângere pe numele cetăţeanului Bogdan Rareş. Să aducă dovezi palpabile că am furat

„Depun plângere pe numele cetăţeanului Bogdan Rareş. Să vină în faţă instanţei cu dovadă că eu am periclitat parteneriatele strategice cu UE şi SUA şi că am furat, aşa cum a declarat azi. Să aducă dovezi palpabile, nu vorbe. La o declaraţie atât de gravă, trebuie că are şi dovezi. Şi nu ţine în justiţie dacă iese vreo colegă de partid să spună că a fost metaforă sau pamflet”, susţine Firea. Rareş Bogdan şi-a exprimat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, dezacordul privind propunerea de înfăptuire a unui „...

