ANM a schimbat radical prognoza. Nu am scăpat: În ce dată exactă vine iarna în România

În primul meci al anului din Bundesliga, revelația din Bundesliga, Borussia Monchengladbach s-a împiedicat pe terenul lui Schalke 04. Formația din Gelsenkirchen a tranșat în favoarea sa duelul cu scorul de 2-0 (0-0). Serdar a deschis scorul la două minute