Cu ce se ocupă fratele mai mic al Cristinei Țopescu. Sebastian a atras toate privirile la priveghiul jurnalistei

11:50

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţianu au fost trimiși în judecată miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre. Potrivit procurorilor DIICOT, Dincă a răpit-o, în 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a ținut-o timp de […] The post E oficial! Cui aparține firul de păr găsit în casa lui Gheorghe Dincă appeared first on Cancan.ro.