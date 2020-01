Incredibil! Ionel Dănciulescu poartă și ceasul lui Fabbrini la antrenamente, un Rolex de câteva zeci de mii de euro

20:10

Valentin Lazăr, 30 de ani, recent întors la Dinamo, a oferit declarații după remiza alb-roșilor din amicalul cu Bochum (1-1).„Sper să joc cât mai mult de-acum înainte și să fiu pregătit la începutul campionatului să joc 90 de minute. Azi am evoluat doar o jumătate de oră și cred că am facut-o bine, chiar dacă am pierdut câteva baloane. Sunt foarte fericit că m-am întors la Dinamo. ...