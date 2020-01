Dacian Ciolo​ş: Fuziunea USR-PLUS trebuie să aibă loc cât mai repede, dar nu se poate produce mai devreme de un an

Liderul PLUS Dacian Cioloş susţine că fuziunea dintre USR-PUS trebuie să aibă loc cât mai repede, adăugând că tehnic vorbind aceasta nu se poate produce în mai puţin de un an, pentru că urmează două rânduri de alegeri. El a mai spus că PLUS are aproape 18.000 de membri şi atinge un tip de electorat pe care USR nu l-a atins.

