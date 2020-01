Ce spun specialiștii despre desenele lui Gheorghe Dincă cu Luiza și Alexandra: ”Profilul este specific sadomasochiștilor”

14:40

Andra Măruță se află într-un contact permanent cu admiratorii săi, iar numărul acestora nu este deloc de neglijat. Spațiul online permite o interacțiune constantă, iar Andra – ca orice vedetă care se respectă – încearcă să își facă timp pentru a nu-și lăsa fanii ”în așteptare”. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre […] The post Se lasă cu scandal! Andra Măruță a luat foc: „Mai bine te-ai uita în oglindă” appeared first on Cancan.ro.