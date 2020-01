L-am găsit pe Costi Ioniță la un “turcesc” din București

17:10

Diana Belbiță a câștigat numeroși fani în urma participării la concursul Exatlon România, de la Kanal D. Au trecut 2 ani de la terminarea filmărilor, iar acum, luptătoarea este complet transformată. Prințesa Războinică Diana Belbiță a ajuns de nerecunoscut, la 2 ani de la participarea la Exatlon România. În prezent, vedeta Kanal D locuiește în […] The post A slăbit enorm! Cum arată acum Diana Belbiță, la 2 ani după ce a participat la Exatlon România de la Kanal D appeared first on Cancan.ro.