Lovitură cruntă pentru Meghan Markle! Copilul va rămâne cu Prințul Harry după divorț

19:50

Acum este regele manelelor, are evenimente numai unul și unul și conturile pline de bani, dar înainte, lucrurile nu erau așa pentru Florin Salam. Înainte de a cunoaște faima, celebrul manelist nu refuza nicio cântare, chiar dacă acest lucru presupunea să meargă în diverse locuri, care mai de care mai banale, pentru a distra oamenii. […] The post Imagini rare cu Florin Salam, înainte de a fi celebru. Cum arăta manelistul, pe vremea când nu refuza nicio cântare appeared first on Cancan.ro.