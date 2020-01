Andreea Mantea primește bani de la concurenți pentru a fi acceptați la Puterea Dragostei de la Kanal D?! Vedeta a spus adevărul

22:00

Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată, în dosarul Caracal, pentru mai multe capete de acuzare, printre care și omor calificat în cazul Luizei Melencu, fără existența unui certificat de deces. Iar Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a răbufnit. Avocatul Tonel Pop a subliniat că, în cazul Luizei Melencu, "nu numai că nu există certificat de deces, […]