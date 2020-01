Cum va arăta traficul în 2050: Taxiurile zburătoare, trenurile de tip capsulă şi maşinile autonome vor deveni o realitate bine conturată, calitatea vieţii urmând să se îmbunătăţească considerabil pe măsură ce sunt implementate noile tehnologii

22:20

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a spus sâmbătă la Iaşi, răspunzând unei întrebări din partea jurnaliştilor, că fuziunea dintre USR şi PLUS nu se poate realiza mai repede de un an, pentru că atenţia este îndreptată acum spre pregătirea campaniilor electorale, nu pe „împărţiri de posturi interne”.