S-a lăsat de TV, dar nu duce lipsă de bani! Americanu din La Bloc s-a reprofilat. Ce face și cât câștigă acum vedeta PRO TV

10:30

Vremuri tulburi în Casa Regală a Marii Britanii, iar totul a început de la ”nonconformismul” de care a dat dovadă Meghan Markle. Conservatorii au taxat-o imediat, de-a lungul timpului, acuzând-o nu numai că nu se adaptează regulilor împământenite, dar și că nici măcar nu încearcă să facă asta. ”Lovită” din toate direcțiile, Meghan Markle nu […] The post Lovitură cruntă pentru Meghan Markle! Copilul va rămâne cu Prințul Harry după divorț appeared first on Cancan.ro.