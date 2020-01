A murit muzicianul Dan Andrei Aldea

14:20

Lungmetrajul ''Malmkrog'', în regia lui Cristi Puiu, coproducţie România, Serbia, Elveţia, Suedia, Bosnia, Macedonia de Nord, a fost selectat în secţiunea competiţională Encounters, nou inclusă în ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, potrivit paginii oficiale a evenimentului.O călătorie prin timp şi gândire, ''Malmkrog'', care va fi proiectat în deschiderea noii secţiuni Encounters, este ''o creaţie majoră, un tur de forţă al cuvintelor şi al punerii în scenă, o frescă fascinantă prin precizie şi inventivitate'', se mai precizează într-un comunicat publicat vineri pe pagina festivalului. Din distribuţia filmului fac parte: Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot, Istvan Teglas.Scopul secţiunii competitive nou create este de a spijini vocile proaspete din cinema şi de a cuprinde în programul oficial forme narative şi documentare diverse. Un juriu alcătuit din trei membri va desemna câştigătorii în cadrul categoriilor ''cel mai bun film'', ''cel mai bun regizor'' şi ''premiul special al juriului''.În cadrul aceleiaşi secţiuni, au mai fost selectate peliculele: ''Funny Face'' (SUA), în regia lui Tim Sutton, ''Gunda'' (Norvegia-SUA), regia Victor Kossakovsky, ''Isabella'' (Argentina), de Matias Pineiro, ''Laila aur satt geet (The Shepherdess and the Seven Songs)'' (India), în regia lui Pushpendra Singh, ''Los Conductos'' (Franţa/Columbia/Brazilia), în regia Camilo Restrepo, ''Die letzte Stadt (The Last City)'' (Germania), în regia lui Heinz Emigholz, ''A metamorfose dos passaros (The Metamorphosis of Birds)'' (Portugalia), în regia Catarinei Vasconcelos, ''Nackte Tiere (Naked Animals)'' (Germania), în regia lui Melanie Waelde, ''Orphea'' (Germania), de Alexander Kluge, Khavn, ''Shirley'' (SUA), de Josephine Decker, ''Sluzobnici (Servants)'' (Slovacia, România, Cehia, Irlanda), în regia lui Ivan Ostrochovsky, ''The Trouble with Being Born'' (Austria/Germania), în regia Sandrei Wollner, ''The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)'' (SUA/Suedia/Japonia/Hong Kong/Marea Britanie), de C.W. Winter, Anders Edström, ''Zabij to i wyjedz z tego miasta (Kill It and Leave This Town)'' (Polonia), în regia lui Mariusz Wilczynski.''Ca rezultat al unei căutări pasionate, cele 15 titluri selectat în cadrul Encounters prezintă vitalitatea cinemaului în toate formele sale. Fiecare film reprezintă o modalitate diferită de a interpreta povestea filmică: autobiografică, intimă, politică, socială, filozofică, epică, suprarealistă. Filmele îşi asumă provocarea de a crea mai degrabă o lume, decât de a reproduce'', a precizat Carlo Chatrian, directorul artistic al Berlinalei.Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 20 februarie-1 martie 2020.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Irina Giurgiu)