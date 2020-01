AC MILAN // Zlatan Ibrahimovic, performanță nemaivăzută în Serie A

16:00

AMICALE 2020. FCSB, CFR Cluj, Dinamo și celelalte echipe din Liga 1 au cantonamente de iarnă, până la finalul lunii ianuarie, când reîncepe competiția internă.Iată rezultatele din amicalele disputate până acum:CFR Cluj vs Holstein Kiel (Germania, II) 1-2ASTRA vs Viktoria Koln (Germania, III) 1-4ASTRA vs Szeged (Ungaria, II) 4-1FCSB vs FC Basel (Elveția, I) 0-1FCSB vs Karlsruher (Germania, II) 1-0CS Universitatea CRAIOVA vs Eintracht Braunschweig (Germania, III) 2-0CS ...