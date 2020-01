ANM, explicație uluitoare! Cum a fost posibil să fie primăvară și iarnă, în același județ. Se întâmplă o dată la zeci de ani!

13:00

Un român este implicat într-un scandal monstruos în Spania. Acesta a fost bătut de patronii pentru care lucra. Cel puțin așa susține Truckerboy, un coleg și prieten cu victima. În plus, bărbatul ar fi fost amenințat cu moartea dacă va depune plângere la poliție. Incidentul a avut loc în Toledo, iar agresorii sunt trei frați […]