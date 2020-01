Cercle Bruges - Antwerp 1-2 // Invincibilul Ladislau Boloni » Nu a mai pierdut de 78 de zile în Belgia

16:10

Câștigătorul de la Wimbledon și US Open în proba de dublu, Horia Tecău împlinește astăzi 35 de ani. În afara tenisului, acesta este un mare iubitor al naturii și al animalelor. Timpul liber se împarte între drumețiile montane și explorarea plajelor exclusiviste ,dar are grijă și de câinele său Cara, din rasa Golden Retriever.910postări are Tecău pe Instagram48. ...