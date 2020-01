100 de deținuți au evadat dintr-o închisoare din Paraguay printr-un tunel

14:10

Am mai fost iarna în Scoția. În 2012, pe vremea când fotbalistul Dorin Goian juca la Glasgow Rangers, am prins vânt de 170 km/ h, dar, chiar și așa, am urcat la Monumentul National Wallace, turn care stă pe umărul Abbey Craig, un vârf de deal cu vedere la Stirling. E comemorat Sir William Wallace, […]