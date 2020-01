Un copil de 14 ani din Moldova și-a omorât prietenul cel mai bun, din cauza jocurilor video. L-a înjunghiat de 12 ori cu un cuțit

14:10

Dana Anhalt este un caz special. Timp de 37 de ani, femeia a fost otrăvită lent, încă niciun medic nu a fost capabil să stabilească care este cauza bolilor care au început să o macine. În primă fază, Dana a suferit de meningită, apoi s-a ales cu sinusurile infectate, migrene, probleme hormonale, alergii și pieredere […] The post Ce dramă! A fost otrăvită timp de 37 de ani fără să aibă habar appeared first on Cancan.ro.