Un copil de 14 ani din Moldova și-a omorât prietenul cel mai bun, din cauza jocurilor video. L-a înjunghiat fără milă cu un cuțit

14:20

Mega Image este un lanț de supermarketuri si magazine de proximitate din România, fondat în București în 1995. Puțini știu, însă, ce salarii au angajații și care este cel mai bine plătit om care lucrează pentru Mega Image. În medie, un șef de department la Mega Image poate ajunge la un salariu lunar de 2.900 […] The post S-a aflat! Cine cel mai mare salariu într-un magazin Mega Image appeared first on Cancan.ro.