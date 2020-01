Ministrul Afacerilor Externe: Asistăm la o creştere fără precedent a antisemitismului în societăţile noastre

14:40

Declaraţiile au fost făcute duminică, la Craiova, într-o conferinţă de presă. „La fiecare 4 salariaţi a apărut un al 5-lea, adus în exclusivitate de Olguţa Vasilescu, care are sarcina de a-i supraveghea pe ceilalţi patru: ce fac, ce semnează, cui dau like pe Facebook, a cui pagină pe Facebook o urmăresc, postările cui le urmăresc, cu cine discută, de ce discută atât...20 la sută din personalul Primăriei Craiova reprezintă serviciul , probabil, al Olguţei Vasilescu, nu are altă...