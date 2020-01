Vlăduța Lupău își “desființează” saxofonistul, după ce s-au răfuit în public: „L-am ajutat să se facă mare și…”

16:40

A plecat într-o călătorie de afaceri și, ulterior, a ajuns să divorțeze de soție. Aceasta este drama unui bărbat potent din punct de vedere financiar. Cât timp a stat departe de parteneră, acesta a ținut legătura cu femeia pe WhatsApp. La un moment dat, bărbatul, devastat de dorul pe care îl purta soției, i-a cerut […] The post A plecat într-o călătorie de afaceri, dar… Ce a putut să-i facă soția este incredibil! A cerut rapid divorțul după ce a primit o fotografie appeared first on Cancan.ro.