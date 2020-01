Vecinii i s-au plâns că au auzit zgomote ciudate venind din apartamentul său închiriat pe Airbnb. După câteva zile, femeia a făcut o descoperire teribilă pe un site de filme pentru adulți

00:20

HOROSCOP 20 IANUARIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 IANUARIE 2020. Soarele intra astazi in zodia Varsator si mai scade putin presiunea pe care energia Capricornului a pus-o asupra noastra, cu cinci planete gazduite in ultima perioada de timp. Cu Soarele in Varsator, incepe acea perioada din an ce tine o luna in care mintea devine brici, atentia se muta pe comunitate si idei umanitare iar emotiile iau o pauza, cel putin nu ne mai simtim atrasi sa le simtim si disecam.