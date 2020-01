Prinţul Harry afirmă că s-a retras din casa regală britanică "cu o mare tristeţe"

19:20

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, duminică, la Târgovişte, întrebat despre discursul dur al senatorului Titus Corlăţean, că "atacurile nu au fost aşa dure", comparativ cu potenţialul partidului.Întrebat dacă afirmaţiile lui Corlăţean despre "peremismele" din partid fac referire la Olguţa Vasilescu, Ciolacu a replicat că nu s-a rostit numele acesteia."Atacurile nu au fost aşa dure la ce potenţial avem. Chiar a fost o conferinţă, eu spun, într-o limită a normalităţii. N-am auzit numele doamnei Olguţa Vasilescu pronunţat pe această scenă de către domnul Corlăţean. Sunt ferm convins că a fost o figură de stil, cu adevărat am auzit de un armament greu de mitraliere, acolo şi eu am fost foarte atent. Este părerea domnului Corlăţean şi sunt ferm convins că, dacă îl veţi întreba, are capacitatea să vă răspundă perfect la întrebările dumneavoastră şi să-şi asume cele spuse. Nu a fost o luptă dură, o chiar consider o normalitate", a declarat Ciolacu, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la filiala PSD Dâmboviţa.Senatorul Titus Corlăţean a lansat, duminică, la Conferinţa de alegeri a PSD Dâmboviţa, un atac dur la adresa europarlamentarului Rovana Plumb, criticând modul în care aceasta a condus această organizaţie. El a spus că în partid trebuie să se renunţe "la peremisme" şi "la stilul mitralieră". Corlăţean a atras atenţia că PSD are nevoie de lideri care sunt buni comunicatori.Deputatul Corneliu Ştefan a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Dâmboviţa, el având-o drept contracandidată pe Rovana Plumb. AGERPRES/(A - autor: Cornelia Dumitru, editor: Claudia Stănescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Titus Corlăţean, atac dur la adresa fostului preşedinte al PSD Dâmboviţa Rovana Plumb