Ministerul Justiţiei: Încep interviurile pentru funcţiile vacante de adjuncţi şi şefi de secţii din PÎCCJ, DNA şi DIICOT

21:20

PMP Braşov şi-a anunţat duminică, în cadrul întâlnirii organizaţiilor din regiunea centru a ţării, candidatul la Primăria municipiului Braşov, actualul viceprimar Costel Mihai, lider al filialei braşovene, care a precizat că nu doreşte să-şi consolideze candidatura "prin comparaţie cu un alt competitor sau cu actualul primar", George Scripcaru."Nu este o noutate pentru mine această candidatură, este un exerciţiu democratic pe care îl voi face şi în 2020. Urmează ca, în perioada următoare, să-mi consolidez programul politic. Sper să duc o campanie echilibrată, fără niciun atac. Va fi o campanie bazată pe proiecte, iar eu cred că proiectul cu care voi veni în faţa braşovenilor va fi unul credibil, va fi centrat pe dezvoltarea educaţiei şi cea culturală, deoarece cred că este cel mai important lucru pentru ca o comunitate să se dezvolte sustenabil", a declarat Costel Mihai.Conform acestuia, obiectivul de 10% plus, stabilit de conducerea centrală a PMP pentru următorul scrutin electoral, este unul fezabil, deoarece partidul a înregistrat la Braşov o "creştere organică, sustenabilă", de la 9.000 de voturi la alegerile din 2016, la 10.000 la parlamentare, 13.000 la europarlamentare şi 16.000 la prezidenţiale.Cu acest prilej, preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a precizat că Mihai va fi consiliat în campania sa de profesorul Cătălin Avramescu, recent înscris în filiala braşoveană a PMP."Costel Mihai va intra în această luptă hotărât şi va fi consiliat, îl va avea drept strateg pe cel care a dat cele mai multe şocuri USL-ului, pe profesorul Cătălin Avramescu, om foarte bine pregătit, cu experienţă vastă în ştiinţele politice", a spus Tomac.El a menţionat că PMP şi-a propus ca în aceste alegeri să aibă candidaţi în toate localităţile şi să-şi dubleze numărul de voturi obţinute la ultimul scrutin electoral, peste 550.000.În ce priveşte candidaţii pentru Consiliul Judeţean Braşov, lista va fi prezentată în perioada următoare, însă, deocamdată, nefiind clar dacă alegerea preşedintelui se va face uninominal sau din rândul consilierilor, nu s-a stabilit "o locomotivă" pentru această echipă, au menţionat liderii PMP.Costel Mihai a mai candidat la funcţia de primar al municipiului Braşov sub sigla PMP în 2016, când a pierdut alegerile în faţa actualului primar, George Scripcaru, care a fost susţinut de PNL. AGERPRES/(A-autor: Diana Dumitru, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Mihai Costel/facebook