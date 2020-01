Nu ne vindem ieftin doar pentru că suntem români

08:10

O discuţie cu un reprezentant de vânzări şi de marketing al unui producător de vin: „Mă gândesc să renunţ la acest post de vânzări şi de marketing şi să redevin inginer. Am ajuns şi eu la 52 de ani. Am terminat Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi chiar am fost şef de secţie. Deja a devenit foarte greu, foarte obositor ce fac acum, sunt plecat mai mult pe drumuri, cu prezentările, cu vânzările, vreau şi eu ceva mai stabil”.