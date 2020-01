Curs valutar BNR 20 ianuarie 2020. Da, e adevărat. Câți lei costă astăzi 1 euro

18:40

Cântărețul, instrumentistul și compozitorul Dan Andrei Aldea, fost lider al formației Sfinx în anii 1970, a murit la vârsta de 69 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui stop cardiac. Anunțul a fost făcut duminică, de cântărețul Nicul Alifantis, pe pagina sa de Facebook: „Ne-a părăsit marele muzician Dan Andrei Aldea! […] The post Cântărețul și compozitorul Dan Andrei Aldea a murit appeared first on Cancan.ro.