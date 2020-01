Primul scandal de la Survivor România! Cristina Șișcanu îl face praf pe Andi: „Râzi ca fraierul”. Scene ireale la Kanal D

20:00

Dani Mocanu, unul dintre maneliștii care rup Youtube-ul în două ori de câte ori lansează o piesă, vrea să fie rege și pe șosele, nu doar în muzică! Așa se face că a scos din buzunar o sumă frumușică pentru a conduce un bolid de lux și pentru a impresiona domnișoarele. Dani Mocanu este exemplul […] The post Nici pe străzi n-are rival! Ce bolid de lux conduce Dani Mocanu. A scos din portofel o avere, pentru bijuteria pe patru roți appeared first on Cancan.ro.