Abi Talent îl desființează pe Velea: „Orfanule, ești un…” Ce batjocură

23:00

Medicii Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca au efectuat, duminică, primul transplant la copil din acest an. Rinichiul de la un donator în moarte cerebrală din Iași, în vârstă de 10 ani, a ajuns la o fetiță de 13 ani din Bihor. Purtătorul de cuvânt al ICUTR Cluj-Napoca, Iacob Gheorghiță, a declarat, […] The post Primul transplant renal la copil din acest an la Institutul de Urologie din Cluj appeared first on Cancan.ro.