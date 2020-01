Circ în maşina poliţiei, făcut de un membru al unui clan interlop renumit în Alexandria. Bărbatul fusese prins beat mangă la volan: „Vreau să mă filmeze şi pe mine” - VIDEO

15:30

„Am discutat cu domnul Cioloş, în vizita de la Bruxelles, am inclus o întâlnire. (...) Noi avem propria procedură de desemnare a candidatului, fiecare are propria procedură de desemnare, întâi să-şi rezolve problemele interne, după aia să lanseze apeluri”, a spus premierul Ludovic Orban, luni, după şedinţa Biroului Executiv al partidului, întrebat de solicitările USR-PLUS pentru un candiat comun de dreapta la alegerile locale. Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat, vineri, că dacă PNL doreşte s...