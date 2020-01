Simona Gherghe și-a botezat băiețelul la opt luni. Vlad Ioan a plâns la biserică toată slujba

15:50

Topul celor mai puternice țări din lume în 2020, realizat de revista US News and World Report, confirmă pentru încă un an poziția fruntașă deținută de SUA, notează Business Insider. SUA, Rusia și China rămân și anul acesta cele mai puternice țări din lume, în vreme ce alte state și-au pierdut poziția în topul influenței […]