Mina de aur de la Certej revine în vizorul DNA/ Dosarul de corupţie, clasat de două ori în 2019/ Miza exploatării cu cianuri care ameninţă să ”otrăvească” Apusenii

Psihologul, despre criticile pe care le-a primit la începutul Cazului Caracal: După fapte anchetate, coordonate de mine, s-au făcut filme. Nu invers, cum m-au acuzat unii, cum că eu m-am uitat la filme poliţiste. Tudorel Butoi, despre Dincă: Dincă face parte din zona psihopatului sexual. Ucide victimele în apropierea „grotei”. Este un prădător sexual achizitiv. Gândeşte: „Le am aici. Ştiu ce am făcut cu ele. Ştiu cum le-am distrus.” Am mai întâlnit cazuri în care indivizi de 90 de kg au fost ar...