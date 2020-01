Cristina Ich, anunț despre botez. Unde va avea loc evenimentul

11:50

Decizia retragerii din Casa Regală a Prințului Harry și a Ducesei de Sussex, Meghan Markle a surprins pe toată lumea. Pentru prima dată după ce au luat decizia radicală, Prințul Harry și-a motivat alegerea și a făcut primele declarații. Prințul Harry a făcut primele declarații despre decizia de a se rupe, împreună cu Meghan Markle, […] The post Prințul Harry, prima reacție după decizia retragerii din Casa Regală: „Am vrut să auziți adevărul de la mine” appeared first on Cancan.ro.