DSP Arad, despre elevii de la liceul unde s-a făcut deratizare: 18 copii la UPU, trei internați

O femeie de 68 de ani și un bărbat, în vârstă de 74 de ani, și-au văzut moartea cu ochii azi. Șoferul aflat la volan a pierdut controlul mașinii și a ajuns în afara părții carosabile, unde s-a izbit de mai mulți arbori tineri și arbuști. În urma impactului puternic, autoturismul s-a răsturnat, iar cei […]