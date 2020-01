SUA: Manifestaţia sub înaltă supraveghere a deţinătorilor de arme s-a terminat fără niciun incident

19:30

Istoricul Marius Oprea afirmă că îşi va continua activitatea de exhumare a victimelor comunismului, în calitatea sa de arheolog expert, deşi nu mai lucrează la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, după interzicerea detaşărilor de la privat la stat."La urma urmei, mie nu-mi poate interzice nimeni, în calitatea mea de arheolog expert, să particip în continuare la aceste săpături. Chiar dacă nu mai lucrez la Institut. O să particip în continuare în această calitate şi de iniţiator al acestui program naţional de exhumare a victimelor comunismului la aceste investigaţii chiar dacă nu voi mai fi la Institut", a declarat pentru AGERPRES Marius Oprea.El consideră că plecarea sa din IICCMER "e pur şi simplu un accident", pentru că timp de şapte ani nu i s-a scos postul la concurs."După părerea mea, ar fi grav ca un 'accident' de genul ăsta - care nu a fost provocat cu ţintă, să zic, nu am fost eu ţinta acestei întreruperi a detaşării - să fie, practic, folosit ca un pretext pentru sistarea acestor activităţi în cadrul Institutului", a spus istoricul.Marius Oprea, care a înfiinţat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituţie aflată în subordinea prim-ministrului, a arătat că proiectele sale mergeau dincolo de "săpături"."Eu am o evidenţă a deţinuţilor politici din timpul lui Ceauşescu. Şi voiam să demontez inclusiv teoria aia cu 'Mămăliga nu explodează', pentru că e falsă. Am avut foarte mulţi disidenţi, practic necunoscuţi de marea masă a oamenilor. Numai la Aiud am găsit 789 de deţinuţi în anii lui Ceauşescu, între '65 şi '89 şi, mă rog, zeci de mii de avertizări date diverşilor pentru atitudini neconforme cu regimul ş.a.m.d. Voiam să mă îndrept spre anii '80, dar oricum o s-o fac, că sunt, că nu sunt la Institut, dar e mult mai greu aşa, ca privat", a explicat acesta.El a amintit că, pe 2 februarie, va susţine conferinţa "În căutarea poporului pierdut. Arheologia victimelor comunismului", la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar în martie va deschide, la Museikon Alba Iulia, o inedită expoziţie de artă plastică, intitulată "Poporul pierdut"."Eu am adunat tot felul de mici chestii găsite prin morminte, de la cuiele coşciugelor, până la tot felul de lucruri asemenea, cu care am realizat nişte obiecte de artă, un fel de icoane pe lemn, care vor fi expuse, la Alba Iulia, la Museikon. Deci nu mă las, oricum", a mai spus Marius Oprea.Alexandra Toader a fost numită săptămâna trecută în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia, în care se precizează că numirea este pentru o perioadă de cinci ani, a fost publicată pe 16 ianuarie în Monitorul Oficial. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)