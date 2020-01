CALENDAR ORTODOX 21 IANUARIE. Ce sfânt mare este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 21 IANUARIE. Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis. Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credinte impotriva monotelismului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3